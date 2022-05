Das Nardini-Klinikum erhält für die Erweiterung der Brandmeldeanlage des St.-Johannis-Krankenhauses in Landstuhl 400.000 Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes, teilt SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Schäffner mit. „Die Förderung des Nardini-Klinikums St. Johannis ist ein wichtiger Schritt für die Menschen in der Region“, sagt Schäffner. „Insgesamt stellt die Landesregierung den Krankenhäusern im Land 136 Millionen Euro zur Verfügung – 71 Millionen für bauliche Investitionen und 65 Millionen als Pauschalförderung. Ein starkes und effizientes Mittel zur Kräftigung des hohen Niveaus der medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz.“ Die Investition am Klinik-Standort Landstuhl sei eine von 30 Einzelmaßnahmen an 27 Standorten landesweit.