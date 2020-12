Das Gesundheitsamt Kaiserslautern verzeichnete am Freitagabend 40 neue Corona-Fälle. 14 Fälle entfielen auf die Stadt Kaiserslautern, 26 Fälle auf den Landkreis Kaiserslautern. 77 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 662 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden bislang 2718 Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Kaiserslautern registriert. Am Standort Kaiserslautern des Westpfalz-Klinikums sind 27 Coronapatienten auf den Isolierstationen und 18 Coronapatienten auf den Intensivstationen, davon werden vier invasiv beatmet.