„In allen Dingen lebt ein Lied“ ist das Thema des Konzerts anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Chorleiterchors Pfalz am Sonntag, 27. Oktober, um 16.30 Uhr im SWR-Studio Kaiserslautern.

Die Gründung des „Chorleiterchors des Pfälzischen Sängerbundes“, wie der Chor zuerst hieß, fand im Frühjahr 1984 statt und geschah im Vorfeld der Feiern zum 125-jährigen Bestehen des Pfälzischen Sängerbundes im Jahre 1985, wo der Chor als einer der musikalischen Repräsentanten des Bundes sein Debüt gab. Die Zielsetzungen des Chors stellten sich in folgenden Schwerpunkten dar: Fort- und Weiterbildungsforum für die Chorleiterinnen und Chorleiter im Bund, Erarbeitung ausgewählter, beispielgebender Chorliteratur, Teilnahme an Veranstaltungen des Bundes und seiner Vereinigungen sowie die Ausführung von Projektaufträgen des Bundes.

Nach Klaus Kiefer und Klaus Kronibus übernahm Harald Kronibus die Leitung des Chors. Zur gleichen Zeit kam es auch zur Verselbstständigung des Chors, der sich nun „Chorleiterchor Pfalz“ nannte und sich dem heutigen Kreischorverband Nordwestpfalz, anschloss, da er im Vereinsheim „Alte Schule“ des Gesangvereins Alsenborn seine ständige zentrale Probestätte in der Pfalz hat. Seit Sommer 2022 darf der Chorleiterchor sich nun Chorleiterchor Pfalz nennen. Zurzeit zählt der Chor 42 aktive Sänger inklusive vier Chorleiterinnen im ersten Tenor, davon noch acht Aktive, die bei der Gründung des Chors 1984 schon dabei waren.

Weltliche und geistliche Musik

Seit 40 Jahren sieht der Chorleiterchor Pfalz seine Hauptaufgabe im Einstudieren und Verbreiten qualitativ wertvoller Männerchorliteratur für unterschiedliche Anlässe und Projekte, die von eigenen Konzerten über Mitwirkungen bei Konzerten anderer Chöre bis hin zu Projektaufträgen des Chorverbands der Pfalz reichen. Das Spektrum umfasst weltliche und teilweise auch geistliche Originalmusik von der Romantik bis heute, Bearbeitungen in- und ausländischer Folklore sowie auch solche aus den Bereichen Spiritual und Gospel. Einen breiten Raum nehmen dabei auch die Auftritte bei Konzertreisen ein, die der Chor alle zwei Jahre unternimmt und die ihn bislang nach Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien, Ungarn und Flandern führten.

Das 40-jährige Bestehen des Chors ist für die Sängerinnen und Sänger ein Grund zum Feiern. Um dies gebührend zu begehen, findet ein großes Fest in Form eines Jubiläumskonzerts statt. Zu diesem Anlass hat der Chor musikalische Freunde eingeladen. Ein langjähriger befreundeter Chor, der Liederkranz Apollonia Rastatt 1844 , feiert in diesem Jahr seinen 180. Geburtstag und auch das Alsenborner Akkordeonorchester blickt schon auf eine über 60-jährige Geschichte zurück. Dennoch fühlen sich alle Musizierende im Herzen und durch Musik jung, voller Töne und Melodien. Zu einem richtigen Fest gehören aber auch Gäste. So ist das Publikum eingeladen. Mit einem Spaziergang durch sein musikalisches Repertoire präsentiert der Chor altbewährte Klänge und neue überraschende Töne von Liedern der Berge, Melodien aus Italien und Wien, Liedern vom Rhein und aus der Pfalz, Evergreens des Schlagers und klassischer Chormusik. Der Liederkranz Apollonia Rastatt steuert Klänge aus Oper und Operette bei. Das Akkordeonorchester Alsenborn wird die Chöre begleiten. Mit von der Partie sind die Gesangssolistin Ekaterina und Harald Kronibus.

Info

Karten zu 15 Euro gibt per E-Mail an chorleiterchorpfalz@web.de oder unter Telefon 0170 3062967 (ab 18 Uhr) sowie an der Abendkasse.