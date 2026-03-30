Ein 40 Jahre alter Mann hat am Samstagmittag vor einem Supermarkt in der Augustastraße ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei zerbrach er die Heckscheibe und verbeulte die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Auf dem Weg in den Supermarkt beleidigte er zudem eine Frau. Das Personal forderte den Mann auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Die alarmierten Polizisten sprachen dem Mann daraufhin einen Platzverweis für 24 Stunden aus. Auch dieser Anweisung widersetzte er sich. Die Beamten brachten den 40-Jährigen schließlich zur Polizeidienststelle. Dabei wehrte er sich massiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Nun wird gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.