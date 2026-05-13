Ein Mann ist am Dienstagabend einem Platzverweis für den Bereich rund um den Fackelbrunnen nicht nachgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war er dort schon mehrfach straffällig geworden. Der 40-Jährige wurde von den Beamten belehrt, dass er in Gewahrsam genommen werden kann, falls er sich nicht an den Verweis hält. Er ignorierte die Warnung. Die Polizisten nahmen ihn fest. Er wurde einer Richterin vorgeführt. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten und trat nach einem von ihnen. Auf richterliche Anordnung musste er eine Blutprobe abgeben. Die Nacht verbrachte er in einer Polizeizelle. Gegen den 40-Jährigen wird wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.