Gleich zweimal hatten es Polizeistreifen am Donnerstagabend mit einem 40-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet zu tun.

Gegen 19 Uhr fiel der Mann bei einer Kontrolle in der Zollamtstraße auf: Er hatte eine Pfeife mit Cannabis dabei. Gut zwei Stunden später hatte es ein anderes Streifenteam in der Lämmchesbergstraße mit dem 40-Jährigen zu tun. Dieses mal hatte er stark alkoholisiert randaliert und einen anderen Mann bedrohte. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 2,83 Promille. Weil er plötzlich seinen Kopf auf den Boden und gegen den Streifenwagen zu schlug, brachten die Polizisten den Mann in ein Fachkrankenhaus.