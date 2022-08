Seit 18 Monaten ist ID Logistics im Industriegebiet Nord am Start. Die Lage in Autobahnnähe sei optimal, sagt der stellvertretende Standort-Leiter Murat Erdem. In Stoßzeiten verlassen 40.000 Artikel am Tag das Lager. Damit Bügelbrett, Bobbycar und Co. so schnell wie möglich beim Kunden sind, gibt es klare Vorgaben.

Wenn der Kühlschrank den Geist aufgibt, ist die Not groß. Dann ist schneller, mit Blick auf die Energiepreise am besten auch effizienter Ersatz gefragt. Doch die Lieferzeiten sind teils lang.

Nachdem der Verkehr am Kleeblatt diese Woche recht problemlos geflossen ist, drohen ab dem Wochenende wieder größere Beeinträchtigungen.

Spannende Begegnungen im Vorgarten erlebte Inge Haag in Ramstein-Miesenbach mit einer Gottesanbeterin. Das Tier baute sogar eine Oothek.

Trotz verbesserter Computertechnik bei den Wetterprognosen können Gewitter und Unwetterlagen nicht genau vorhergesagt werden. Gerade im Sommer kommen sie manchmal recht heftig und überraschend. Auf das menschliche Auge ist da immer noch am meisten Verlass.