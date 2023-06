Pünktlich zum Altstadtfest wird es wieder bunt auf dem Stiftsplatz: Wie schon im Vorjahr verwandeln vom 28. bis zum 30. Juni internationale Künstlerinnen und Künstler den grauen Boden in 3D-Kunstwerke. Veranstaltet im Rahmen des Smart-City-Projekts „Stadt.Raum.Wir.“ stehen die Werke diesmal unter dem Motto „Digitalisierung und Smart City“. Die positive Resonanz auf die Aktion führt nun zu einer weiteren Auflage: Insgesamt werden elf internationale Künstler in der letzten Juniwoche ihre Werke auf die Straße bringen – von Robotern über Big Data bis hin zu Cyberpunk-Szenarien. Durch den dreidimensionalen Effekt der Werke kann spielerisch mit den Kunstwerken interagiert werden, so dass auf Fotoaufnahmen zum Beispiel eine optische Täuschung entsteht.