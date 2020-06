Ein 39-jähriger Mann ist am Mittwochabend im Gersweilerweg von einem Mann attackiert worden. Dabei wurde der Mann verletzt, er begab sich in ärztliche Behandlung. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar. Der 39-Jährige begegnete um 20 Uhr zwei Männern auf der Straße. Plötzlich sei er von einem der beiden angegriffen worden, so der Geschädigte. Der Täter schlug auf sein Opfer ein. Erst als der 39-Jährige zu Boden ging, habe der Schläger von ihm abgelassen. Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Der Angreifer war mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und muskulös. Der Mann hat eine Glatze. Sein Begleiter trug eine Mütze und war schwarz gekleidet. Er ist etwa 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat die Männer am Mittwochabend gesehen oder kann Hinweise zu ihnen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.