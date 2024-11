Weil er einen Polizisten angegriffen hat, wird gegen einen 39-Jährigen aus der Stadt ermittelt. Der Polizei wurde am Samstag eine Auseinandersetzung mehrerer Personen im Nordwesten der Stadt gemeldet. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, seien die Gemüter schwer zu beruhigen gewesen. Als der 39-Jährige auf einen anderen Mann losgehen wollte, gingen die Beamten dazwischen. Der Angreifer wollte sich wieder losreißen, sodass die Beamten versuchten, ihn zu fesseln. Auch jetzt setze sich der 39-Jährige zur Wehr und griff einen Polizisten an. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 39-Jährige leicht verletzt wurde. Er versuchte erneut zu flüchten, konnte kurz darauf aber festgenommen werden. In der Folge mischten sich weitere Personen ein und solidarisierten sich mit dem Angreifer. Die Polizei setzte schließlich Pfefferspray ein.