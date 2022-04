Zu Gast in der 39. Chansonnacht im Cotton Club der Kammgarn bei Pauline Ngoc war erneut Sängerin, Gitarristin, Liedermacherin Pauline Paris. Damit zählt die Pariserin ein halbes Dutzend Auftritte. Absolute Höchstzahl.

An ihrer Seite waren Marc Bezzini an Klavier und Akkordeon sowie Rafael Leroy am Bass. Im Gepäck übrigens nur selbst komponierte und verfasste Songs, jonglierend zwischen den Genres, zum Besten gegeben mit spitzbübisch-gassenhauerischem Temperament bis hin zu zart-balladeskem Flüsterton bei so manch fröhlich-dreistimmigem Refrain und lustigem Fremdensprachenflirt zwischen Bühne und gut gelauntem Publikum. Applaus: frenetisch!

Apropos Laune: Mit lachenden Gesichtern und furioser Rhythmik startete die Nuit-Hausband unter Pianist Martin Preiser in die Chansonnacht. Die zündende Lunte legte mit nostalgischem „Bei mir bistu schein“ Teufelsgeiger Wolfgang Wehner. Gastgeberin Ngoc überraschte englischsprachig mit „I like Chopin“, „Spanish Harlem“ oder auch „Grooving“ bis tief in ein wohliges Altstimmen-Gefilde hinein. Typisch Chanson: Ihr schnörkellos-poetisches Sentiment.