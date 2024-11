Ein 38 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkdeck eines Lokals in der Zollamtstraße schwer verletzt worden und musste reanimiert werden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstag gegen 23.15 Uhr mit mehreren Personen – vermutlich zwei Männer und zwei Frauen – in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung traf den 38-Jährigen ein Schlag gegen den Kopf. Er stürzte und blieb bewusstlos liegen. Das Opfer wurde von Ersthelfern betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 38-Jährige musste reanimiert und stabilisiert werden, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Er wird seither intensivmedizinisch behandelt und ist nicht ansprechbar, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bitten um Hinweise zu der flüchtigen Personengruppe unter Telefon 0631 3692620.