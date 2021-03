Der Frühling hat sich zwar schon von seiner angenehmen Seite gezeigt, aber bis zum Sprung ins erfrischende Nass dauert es wohl noch eine ganze Weile. Nichtsdestotrotz sind die zwei Handtücher, die die RHEINPFALZ heute verlost, auch im Badezimmer nützlich.

Versehen mit dem RHEINPFALZ-Logo und in dem typischen Blauton bringen die Handtücher nicht nur frischen Wind ins Badezimmer. Hinter dem Schriftzug „Uffbasse!“ in schönster Pfälzer Mundart steckt auch der freundliche und gut gemeinte Hinweis, auf feuchtem Untergrund vorsichtig zu sein und nicht auszurutschen. Auf jeden Fall können sie bei Morgenmuffeln und Langschläfern für gute Laune und die nötige Portion Schwung zum Start in den Tag sorgen.

Wenn dann die Quecksilbersäule des Thermometers nach oben klettert und Schwimmbad oder Badeweiher locken, was hoffentlich trotz der Pandemie möglich sein wird, sind sie praktische Utensilien, die in keiner Tasche fehlen sollten. Und auch hier gilt natürlich: „Uffbasse!“ Denn Rutschgefahr droht auch hier.

Wer sich also diese Chance nicht entgehen lassen will, eines der Handtücher sein eigen zu nennen, sollte am Freitag, 19. März, 10 Uhr, zum Telefonhörer greifen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737288 wählen. Viel Glück!