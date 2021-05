Das Pfingstwochenende ist traditionell ein Termin für einen Ausflug, ob alleine, zu zweit oder mit der Familie. Gut, wenn dann ein Rucksack gepackt werden kann, in den Proviant und alles andere Wichtige hineinpassen. Am Freitag, 21. Mai, verlost die RHEINPFALZ zwei solche nützlichen Begleiter.

Es muss nicht immer die Ferne sein. Wie reizvoll die Pfalz ist, haben wir in der Corona-Zeit hinlänglich erfahren. Manch einer mag die Schönheit der Landschaft vielleicht sogar neu für sich entdeckt haben. Egal wie, mit Sicherheit gibt es noch einige Flecken, die noch nicht erkundet wurden. Wer also bei hoffentlich regenfreien Tagen die Wanderschuhe schnüren will, denkt besser daran, dass Bewegung hungrig und durstig macht. Gut, wenn dann „Weck, Worscht und Woi“ und noch anderes Nützliches eingepackt sind – am besten in einem der RHEINPFALZ-Rucksäcke, ausgestattet mit einigen nützlichen Details.

Wer einen solchen haben möchte, der kann am Freitag, 21. Mai, 10 Uhr, die Verlosungsnummer 0631/3737288 wählen. Gehört er zu den ersten beiden Anrufern, gewinnt er jeweils einen dieser Rucksäcke. Viel Glück!