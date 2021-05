Die Wettervorhersage fürs Wochenende lässt nichts Gutes erahnen. Wer draußen unterwegs ist, sollte den Regenschirm nicht vergessen – am besten einen RHEINPFALZ-Regenschirm. Zwei dieser nützlichen Begleiter werden am heutigen Freitag, 14. Mai, verlost. Um einen davon zu gewinnen, ist nur ein Anruf in der Lokalredaktion nötig.

Ein Gute-Laune-Bringer bei miesem Wetter ist und bleibt der Song „I’m Singing In The Rain“ von Gene Kelly. In dem gleichnamigen Musical, das Anfang der 1950er Jahre auch in deutschen Kinos zu sehen war, singt, tanzt und steppt er mit einem Regenschirm in der Hand durch die Straßen und lässt sich von den Wassermassen, die von oben auf ihn herabprasseln, nicht beeindrucken. Kaum einer wird das so elegant, mitreißend und charmant wie der US-amerikanische Schauspieler hinkriegen, vielleicht aber beschwingt das Lied die Schritte bei einem Regenspaziergang.

Das dazugehörige Utensil aus transparentem Material und mit dem RHEINPFALZ-Schriftzug versehen, ist für die Verlosung an diesem Freitag ausgelobt. Um einen dieser Regenschirme zu gewinnen, muss nur pünktlich um 10 Uhr zum Telefonhörer gegriffen und die Kaiserslauterer Redaktion unter der bekannten RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 angerufen werden. Viel Glück!