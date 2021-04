Die Wettervorhersage lässt nichts allzu Gutes fürs Wochenende erahnen. Statt des erhofften Sonnenscheins kann es immer wieder regnen. Da ist ein Regenschirm beim Spaziergang und anderen Aktivitäten im Freien sehr nützlich. Wer am Freitag, 30. April, in der Lokalredaktion Kaiserslautern anruft, kann einen von zwei RHEINPFALZ-Regenschirmen gewinnen.

Nach einigen frühlingshaften Tagen mit viel Sonnenschein und herrlich milden Temperaturen sinkt jetzt das Barometer wieder. Wer draußen unterwegs ist, kann nicht sicher sein, trocken nach Hause zu kommen. Da ist ein solcher RHEINPFALZ-Regenschirm nicht nur nützlich, sondern erweist sich auch als praktisch.

Das transparente Material erlaubt ganz viel Durchblick in die Natur und in den Straßenverkehr. Und wer zu den Reihen der Leserinnen und Leser gehört, hat auch den Durchblick in das tagesaktuelle Geschehen in der Welt und vor der Haustür. Deswegen ist auch der Schriftzug „Durchblick behalten.“ aufgedruckt.

Wer einen der RHEINPFALZ-Regenschirme gewinnen will, der kann heute, 10 Uhr, das Sekretariat der Kaiserslauterer Redaktion unter der RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 anrufen. Die beiden ersten Anrufer erhalten jeweils eines der nützlichen Utensilien für unterwegs. Und nun: viel Glück.