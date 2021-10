Gleich drei Nachwuchsbands werden am Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, in der Reihe „No Music in K’Town“ auf der Bühne der Kammgarn stehen. Mit „RAW“, „Vielleicht Emma“ und „Chris Blackburger“ handelt es sich nicht um unbekannte Formationen der Musikszene. Die RHEINPFALZ verlost Karten.

Die Band „RAW“ stellt bei dem CD-Release-Konzert ihr Debüt-Album „RAW-Selftitled“ vor. Ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ setzen die beiden Jungs Ertan Irkdas und Sven Seidemann bei ihren Eigenkompositionen auf Vintage Sound mit rauer Fassade. „Minimalistisch, ungeschliffen und klassisch“ heißt es in der Ankündigung.

„Vielleicht Emma“ erzählen authentische Texte aus ihrem Studentendasein und dabei geht es um ihr Leben, die Liebe und den komischen Typ aus der U-Bahn. Manuel Schalk, Matthias Hassel und Max Werz stehen nach eigener Aussage für mittelmäßige Riffs, holprige Rhythmen und einen verstimmten Bass und ergeben die Indie-Pop/Rockband des Jahres. Sie liefern den Soundtrack für tiefgründige Gespräche auf dem Sofa, soziales Rauchen auf dem Balkon, Tanzorgien in der Küche und Sex auf dem Klo.

Die dritte Band im Bunde ist „Chris Blackburger“. Mit Pop-Punk wollen die fünf Musiker ihre Fangemeinde aufmischen und den Zuhörern eins auf die Ohren geben. Einfache Songs mit melodischen Gitarren und dazu hoher Gesang und energiereiche Drums kennzeichnen ihren Auftritt.

Wer Karten für diesen Abend gewinnen will, der sollte am Freitag, 29. Oktober, möglichst pünktlich um 10 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 wählen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen jeweils zwei Karten, die an der Abendkasse bereit liegen.

Es gilt die 2G-Regel. Nur vollständig geimpfte und genesene Personen dürfen teilnehmen. Am Einlass werden die Nachweise kontrolliert. Es entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Mehr Infos unter www.kammgarn.de.