Für ihre neueste Produktion hat sich die Theater-AG der Lauterer Uni ein Stück des britischen Komödienschreibers Ray Cooney ausgesucht. Premiere von „Schwester Hester aus Lancaster“ ist am Samstag, 5. Februar. Die RHEINPFALZ verlost heute fünfmal zwei Karten für die erste Vorstellung.

Das Stück − im Original „My Giddy Aunt“ − hat der ebenso produktive wie erfolgsverwöhnte Cooney, der im kommenden Mai 90 Jahre alt wird, gemeinsam mit dem Drehbuchautor John Chapman geschrieben. Als Duo stehen die beiden hinter so populären Lachstücken wie „Wie wär’s denn, Mrs Markham?“ und „Nicht jetzt, Liebling“.

„Schwester Hester aus Lancaster“ ist die künftige Chefin einer Teeplantage im Himalaya, die sich eigentlich eine Sippe schrullig-spleeniger Briten als Erbe erhofft hatte. Die auf dem Besitz residierende Tochter des Erblassers sowie ihre beiden Neffen sind keineswegs erbaut vom Auftauchen der neuen Leiterin. „Die hinterlistigen Pläne, die Geheimnisse der Teeplantage, die bizarren und wunderlichen Gestalten in der Umgebung lassen die Lage schnell eskalieren“, kündigt die Theater-AG an. „Eine Reihe von rätselhaften und witzigen Geschehnissen lassen die Zuschauer der Auflösung amüsiert entgegenfiebern.“

Premiere des Stücks ist am Samstag, 5. Februar, 20 Uhr, im Audimax der Technischen Universität Kaiserslautern. Weitere Aufführungen finden am 11., 12. und 17. Februar statt. Karten für fünf Euro, ermäßigt vier Euro, sind an der Abendkasse erhältlich, Infos gibt’s auf den Internetseiten www.uni-kl.de/theater und https://www.facebook.com/theatergruppe.unikaiserslautern.

RHEINPFALZ-Leser haben schon heute die Chance, an Freitickets zu gelangen. Wer Karten für die Premiere gewinnen will, sollte heute ab 10 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737-288 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen je zwei Karten, die dann an der Abendkasse bereit liegen. Es gelten die aktuellen Coronaregeln.