Für Billy Andrews sind Beethoven, Bach und Mozart die Rocker, Popper und Punks ihrer eigenen Zeit – und die bringt er als „The Dark Tenor“ auch in die Kammgarn, versehen mit seiner ganz persönlichen Signatur. Wer sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen will, hat bei der RHEINPFALZ-Aktion am Freitag, 10. Dezember, die Chance, Karten zu gewinnen.

Billy Andrews ist ein ausgebildeter, klassischer Sänger, der seit sieben Jahren als Grenzgänger und Brückenbauer zwischen Klassik, Pop und Rock unterwegs ist und Fans jeder dieser Stilrichtungen begeistert. Über sich und seine Musik sagt er: „Mit meiner Musik zeige ich die coole Seite der Klassik, hole sie raus aus der elitären Ecke und mache diese großartigen Kompositionen auch für diejenigen zugänglich, die normalerweise nicht mit ihr in Berührung kommen.“ Dabei vergleicht er diese Art der neuen Interpretation klassischer Werke und die Verbindung mit Pop, Rock und Metal mit seinem Leben und seiner Persönlichkeit: „Brückenbauend, Gegensätze zusammenbringend, fusionierend. Und vor allem: Sie berührt die Menschen.“

Auf seiner „Winter Lights“-Tour legt er nach zwei ausgefallenen Terminen am Freitag, 10. Dezember, einen Stopp in der Kammgarn ein. Wer sich dieses Gänsehautgefühl nicht entgehen lassen will, der sollte am Freitag, 10. Dezember, pünktlich um 10 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737-288 wählen. Mit etwas Glück gewinnen die schnellsten fünf Anrufer jeweils zwei Karten, die an der Abendkasse bereitliegen. In der Kammgarn gilt die 2G-plus-Regel. Weitere Infos dazu unter www.kammgarn.de.