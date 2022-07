Die Theater-AG der Technischen Universität Kaiserslautern präsentiert in diesem Sommer die Komödie „Vom Winde verweht – echt jetzt?!“ aus der Feder von Bernie Noris. Wer die Premiere am Donnerstag, 28. Juli, erleben will, kann an der RHEINPFALZ-Verlosung teilnehmen.

Die Handlung spielt in New York im Jahr 1938. Der US-Radiosender NYCRadio4U ist nicht besonders erfolgreich und dazu noch in einer prekären finanziellen Lage, nicht zuletzt auch wegen der dubiosen Geschäfte des Chefs, Garry Williams. Kurzerhand und zufällig entwickelt sich die Idee, das Meisterwerk der Zeit von Margaret Mitchell „Vom Winde verweht“ zu produzieren und damit dem Sender ein großes Comeback zu sichern. Es sollen die Carnegie Hall gemietet, Schauspieler und großes Orchester engagiert werden.

Von einer Panne in die nächste

Das Publikum ist dabei, wenn eine Handvoll Schauspieler in die Figuren des Südstaaten-Epos’ schlüpft – Pferde inklusive. Aber ähnlich wie Scarlett O'Hara und Rhett Butler in die Wirren des Bürgerkrieges geraten, schlittert auch das Ensemble von einer Panne in die nächste, und am Schluss ist so ziemlich alles „Vom Winde verweht“, heißt es in der Ankündigung.

Der Originaltitel des Stückes, das die seit 1975 bestehende Theatergruppe als Sommerproduktion ausgewählt hat, lautet „Gone with the Wind – no kidding?!“. Um für diesen vergnüglichen Abend keine Karten kaufen zu müssen, braucht es nur ein Quäntchen Glück. Interessierte sollten am Freitag, 22. Juli, pünktlich um 10 Uhr zum Telefonhörer greifen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737288 wählen. Wer unter den ersten fünf Anrufern ist, gewinnt jeweils zwei Karten für die Premiere am Donnerstag, 28. Juli, um 20 Uhr im Audimax der Universität, Gebäude 42. Die Tickets liegen dann an der Abendkasse bereit.

Weitere Aufführungen jeweils um 20 Uhr sind am Freitag, 29. Juli, am Samstag, 30. Juli und zuletzt am Sonntag, 31. Juli. Die Eintrittskarten kosten fünf 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Sie können an der Abendkasse gekauft werden. Parkplätze stehen an der Universität zur Verfügung.