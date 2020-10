Natur bedeutet für June Cocó Inspiration und Erdung zugleich. Die Pianistin und Sängerin aus Leipzig legt auf ihrer Tournee einen Stopp in der Kammgarn ein. Wer sie also am heutigen Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, in der Wohnzimmeratmosphäre des Kasinos erleben will, hat heute die Möglichkeit, Karten dafür zu gewinnen.

Cocó hat einmal über sich erzählt, dass „das Klavier die Liebe meines Lebens ist“. Seit sie als Kind einmal gehört habe, wie jemand Beethovens „Für Elise“ darauf gespielt hat, habe sie das auch können wollen und nahm Unterricht. Seither haben sie die Tasten – oder ist es anders herum? – nie wirklich losgelassen. Bei ihrem Kammgarn-Auftritt wird sie sicherlich Titel von ihrem noch recht neuen Album „Fantasies & Fine Lines“ spielen.

Die zehn Songs darauf, die sie mit ihrer facettenreichen Stimme und gefühlvollem Pianospiel vorträgt, sind ein minimalistischer Mikrokosmos an reichen Emotionen. Sie sind kleine Hymnen, in die ihre Zuhörer versinken können und die zum Träumen einladen. Ihr Album und ihre Musik bewegen und berühren, sie entführen das Publikum aus der Realität – weg von seinem Alltag mit dem Lärm auf den Straßen der Stadt, dem Stress und der Hektik.

Die Suche nach sich selbst ist das große Thema, mit dem sich die Musikerin in ihrem neuen Album auseinandersetzt. Ihr kommt es so vor, als ob viele Menschen durch ihr tägliches Leben hetzen, mit Informationen und Nachrichten bombardiert werden – mit ihrer Musik will sie ihnen einen Weg heraus aus dieser Tretmühle zeigen.

Wer Karten für June Cocó für Freitag, 23. Oktober, gewinnen will, der sollte heute um 10 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 anrufen. Mit etwas Glück gehört er zu den ersten fünf Anrufern, die jeweils zwei Tickets gewinnen. Diese liegen dann an der Abendkasse bereit.