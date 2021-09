Jean-Philippe Kindler hat viel vor: Er will Deutschland umtopfen. Wer den Satiriker am Mittwoch, 24. September, 20 Uhr, live im Kasino der Kammgarn erleben will, kann an der RHEINPFALZ-Verlosung teilnehmen.

In seiner Satireshow vergleicht Kindler die Politik dieser Zeiten mit Giftefeu: „Wenn man zu nah dran ist, kriegt man Ausschlag.“ Dabei zielt er mächtig auf die Parteien und ihre Wähler und macht auch vor der Frauenquote in Konzernvorständen nicht Halt. „So können sich die Angestellten endlich sicher sein, dass sie von Männern und Frauen ausgebeutet werden. Das, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist gelebte D-I-V-E-R-S-I-T-Y!“ Für den passionierten Erdbeerpflücker ist die Zeit der Blüte vorbei, Deutschland leidet seiner Meinung nach unter Staunässe. Deswegen will er das tun, was schon lange überfällig ist: Deutschland umtopfen!

Kindler ist Satiriker und Radio-Moderator. Für sein Debütprogramm „Mensch ärgere Dich!“ bekam der deutschsprachige Meister im Poetry Slam drei Satirepreise verliehen, darunter der renommierte „Prix Pantheon“. Neben der Bühne schreibt Kindler satirische Glossen für den WDR und ist an gleicher Stelle mit seiner Sendung „Kindler – der Talk“ zu hören.

Wer Karten für diesen sicher vergnüglichen Abend gewinnen will, muss heute pünktlich um 10 Uhr zum Telefon greifen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737288 wählen. Die ersten drei Anrufer gewinnen jeweils zwei Karten, die an der Abendkasse bereit liegen. Es gelten die auf der Kammgarn-Homepage unter www.kammgarn.de genannten Corona-Bestimmungen.