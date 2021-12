Zum letzten Mal in diesem Jahr steht Pauline Ngoc als Gastgeberin der „Nuit de la Chanson“ auf der Bühne der Kammgarn. Wie gewohnt begrüßt sie einen Special Guest – und an diesem Abend ist es die bekannte Chansonnière Dong Lan. Wer am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, mit dabei sein will, hat die Chance bei der RHEINPFALZ-Aktion Karten zu gewinnen.

Schon seit Jahrzehnten ist die „Nuit de la Chanson“ eine feste Größe im Programm der Kammgarn. An der Seite von Gastgeberin Pauline Ngoc stehen dabei regelmäßig Musiker von Rang. Das Element dieser Abende, das Pauline Ngoc, den Special Guest und das Publikum verbindet, ist das Faible für diese spezielle Liedgattung aus Frankreich. Und genau aus unserem Nachbarland, genauer gesagt aus dessen Hauptstadt Paris, kommt auch Dong Lan, die Sängerin mit vietnamesischen Wurzeln, die in Paris lebt und arbeitet und sich eine große Fangemeinde geschaffen hat.

Wer sich zum Jahresabschluss noch einmal dem Chanson hingeben will, der sollte am Freitag, 17. Dezember, pünktlich um 10 Uhr zum Telefonhörer greifen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737-288 wählen. Die fünf schnellsten Anrufer gewinnen jeweils zwei Karten, die an der Abendkasse bereitliegen.

In der Kammgarn gilt die 2G-plus-Regel. Nähere Informationen über einen Besuch des Veranstaltungshauses liefert die Homepage unter www.kammgarn.de.