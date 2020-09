Kultur hilft dabei, auch in schwierigen Zeiten schöne Momente zu erleben. Das war schon in der Vor-Corona-Zeit so und ist auch jetzt nicht anders. Wie gut, wenn Veranstaltungshäuser wie die Kammgarn ihr Bestes geben, um ihrem Publikum angenehme Stunden zu ermöglichen. Das ist auch bei der „Nuit de la Chanson“ nicht anders. Diesmal begrüßt Gastgeberin Pauline Ngoc das Pauline Paris Trio. Die RHEINPFALZ verlost fünfmal zwei Karten für diesen Abend.

Die „Nuit de la Chanson“ ist schon lange eine bewährte Reihe. Die französisch-vietnamesische Sängerin Pauline Ngoc steht regelmäßig teils mit neuen, teils mit bekannten Gästen auf der Bühne – und in diesem Fall ist es das Pauline Paris Trio. Für Sängerin und Musikerin Pauline Paris ist der Besuch in Kaiserslautern keine Premiere. Mehr als einmal begeisterte sie ihr Publikum mit ihren Eigenkompositionen, ihrem natürlichen Auftreten und ihrer nuancenreichen Stimme.

Wer Karten für diesen sicherlich von Hörgenuss geprägten Abend am Samstag, 26. September, 19.30 Uhr, gewinnen will, kann heute um 10 Uhr in der RHEINPFALZ-Redaktion in Kaiserslautern unter der Verlosungsnummer 0631/3737-288 anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen je zwei Tickets, die dann bis zur Vorstellung an der Abendkasse bereitliegen. Alle Kammgarn-Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen statt.