Melanie und Paul haben einen berühmten Vater, den Kriminalhauptkommissar Reiner Palzki. Klar, dass sie in seine Fußstapfen treten und selbst auf Verbrecherjagd gehen. Wer sie bei ihrem Abenteuer „Die Palzki-Kids in großer Gefahr“ begleiten will, kann heute anrufen.

Ein Besuch mit Mama im Ludwigshafener Theater des Pfalzbaus, das hört sich nicht gerade aufregend an. Doch die Palzki-Geschwister geraten auch hier in eines ihrer spannenden Abenteuer. Das Besondere dieser Reihe ist, dass es sich um ein Mitmach-Buch für junge Kriminalfans handelt. Das heißt, dass die Leser immer wieder einbezogen werden in das Geschehen und die Möglichkeit haben, den weiteren Verlauf der Geschichte zu bestimmen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann am heutigen Freitag, 10 Uhr, die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 wählen. Den ersten drei Anrufern wird ein Band per Post zugeschickt. Viel Glück und viel Spaß beim Schmökern!