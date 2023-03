Am Samstagabend suchte ein 37-jähriger Pole von sich aus das Gespräch mit einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Hauptbahnhof Kaiserslautern. Er berichtete, dass er schon länger nicht mehr in Kaiserslautern gewesen sei, da er erst seit Dezember 2022 aus der Haft in Basel entlassen worden sei. Gleichzeitig händigte er die Entlassungspapiere der zuständigen Justizvollzugsanstalt (JVA) aus.

Er erzählte den Beamten weiter, dass er auf dem Weg nach Paris sei. Bei einer Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein aktueller Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Heilbronn wegen Diebstahls bestand.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen mit zur Dienststelle. In Absprache mit dem Landgericht Heilbronn brachten sie ihn am nächsten Morgen zum diensthabenden Richter nach Heilbronn und im Anschluss in dortige JVA.