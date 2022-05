Weil er ein Hausverbot und einen Platzverweis nicht beachtete, und auch sonst die Polizei über den ganzen Tag beschäftigte, ist am Montag ein 36-Jähriger in Gewahrsam genommen worden.

Der Mann fiel im Foyer des Rathauses unangenehm auf. Mehrfachen Aufforderungen, das Gebäude zu verlassen, und einem Hausverbot kam er nicht nach, so die Polizei. Erst als Einsatzkräfte vor Ort eintrafen und einen Platzverweis aussprachen, verließ der Mann widerwillig das Verwaltungsgebäude. Es dauerte allerdings nicht lange, bis der 36-Jährige das Rathaus erneut aufsuchte und dort aggressiv auftrat. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Richter ordnete die Maßnahme bis zum Dienstagmorgen an. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Schon über den Tag hinweg hatte der Mann die Polizei auf Trab gehalten: Am Vormittag schlug er bei der Polizei Alarm, weil sich angeblich eine Person in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße unbefugt aufhielt. Wie sich herausstellte, war es vermutlich der 36-Jährige selbst, der dort unberechtigt weilte. Im Stadtgebiet fiel er wenig später auf, weil der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige ohne Führerschein einen Lieferwagen steuerte. Zudem handelte er sich wegen seines Auftretens in einem Hotel in der Innenstadt ein weiteres Hausverbot und einen Platzverweis ein.