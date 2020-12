Der Landkreis Kusel erhält eine Landeszuschuss in Höhe von rund 36.500 Euro zur Förderung des Kultur-Projektes „Westpfälzer Musikantenland“. Das hat das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am Montag mitgeteilt. Der Landkreis hatte sich 2019 für eine Teilnahme an dem Programm der Bundeskulturstiftung „Trafo 2 – Modelle für Kultur im Wandel“ beworben. “. Im Rahmen von Trafo werden Kulturinstitutionen angeregt, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu wandeln. Die Landesregierung hatte die Bewerbung um die Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes nachhaltig unterstützt. Wie das Ministerium weiter berichtet, sollen im Zuge des Projektes die Angebote des Pfälzer Musikantenland-Museums auf Burg Lichtenberg und des Westpfälzischen Musikantenmuseums in Mackenbach mit Hilfe des Modellprogramms „Trafo“ weiterentwickelt und für neue Inhalte geöffnet werden. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, teilte mit, dass man sich sehr freue, dass das „Westpfälzer Musikantenland“ als eins von sieben Projekten ausgewählt wurde. Nun stünden vielfältige Koordinierungsaufgaben an, die ehrenamtlich nicht geleistet werden könnten. „Dafür stellen wir die Landesförderung zur Verfügung. Anfallende Personalkosten zur Bearbeitung des Projektes können so finanziert werden“, erklärte der Staatssekretär.