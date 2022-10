Das Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Rodenbach erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Klein angefangen, ist es mittlerweile aufgrund des großen Zuspruchs auf drei Tage ausgedehnt. Am Charakter selbst hat sich dabei aber nichts geändert. Es wird auch dieses Jahr das Turnier der Jugend und der Nachwuchspferde sein.

Die Turnierleiter Markus John und Sebastian Gloede haben einen ausgewogenen Turnierplan erstellt, der sich von Freitag bis Sonntag erstreckt. 357 Nennungen liegen dem Veranstalter vor – für diese Art von Prüfungen eine beachtliche Zahl. Geritten wird in der Halle, damit ist die Veranstaltung witterungsunabhängig.

An den beiden ersten Tagen stehen ausschließlich Dressurprüfungen auf dem Programm. Darunter an beiden Tagen aber auch jeweils eine Dressurprüfung und eine Dressurpferdeprüfung bis zur Klasse M. Überraschend gut besetzt ist die Prüfung am Samstag um 16 Uhr mit 29 Nennungen.

Das größte Starterfeld verzeichnet mit 40 Nennungen die Dressurprüfung der Klasse A. Sie beginnt am Samstag um 10 Uhr. Anschließend startet die Dressurprüfung der Klasse A mit zwei Sternen. Auch hier gibt es mit 32 Nennungen ein großes Starterfeld. Im Nachwuchsbereich, dem Dressurwettbewerb, verzeichnet der Veranstalter 33 interessierte Reitpaare. Im Bereich der Springen geht es bis zur Klasse L. Diese Stilspringprüfung schließt das Turnier am Sonntag ab. Das größte Interesse dieser Sparte liegt bei der Springprüfung der Klasse L an diesem Tag ab 14.15 Uhr. 31 Nennungen liegen vor.

Namhafte Reiter am Start

In Rodenbach sind so namhafte Reiterinnen und Reiter am Start wie Hannelore Brenner vom Reitclub Hofgut Petersau, die Welt- und Europameisterin sowie mehrfache Paralympics-Gewinnerin Uta Gräf, die Erfolgsreiterin und -trainerin vom Rothenkircherhof bei Kirchheimbolanden, und die nicht minder erfolgreiche Diana Livingston vom RV Heimkirchen. Namhafte Reiterinnen aus der Region wie Lisa Jung von der RSG Barbarossa Kaiserslautern sowie Sabine Jergens und Marlay Demmerle vom RFV Alsenborn sind bei der Vergabe der Platzierungen nicht außer acht zu lassen. Aus den eigenen Reihen dabei sind beispielsweise Andrea Engel-Sell, Annalisa John und Sabrina Guckenbiehl.

Zeitplan

Freitag, 14. Oktober: 11 Uhr Dressurprüfung A-DA 3/2; 12.30 Uhr Dressurpferdeprüfung A-DA 3/1; 14 Uhr Dressurpferdeprüfung L; 15.15 Uhr Dressurpferdeprüfung M; 16.30 Uhr Reitpferdeprüfung

Samstag, 15. Oktober: 8 Uhr Dressur-Wettbewerb; 10 Uhr Dressurprüfung A; 12 Uhr Dressurprüfung A**; 14 Uhr Dressurprüfung L mit Trense; 16 Uhr Dressurprüfung M

Sonntag, 16. Oktober: 9 Uhr Stilspring-Wettbewerb; 10 Uhr Standard-Springwettbewerb; 11.15 Uhr Standard-Punkte-Springwettbewerb; 12.30 Uhr Stilspringprüfung A; 13.45 Uhr Pony-Führzügel-Wettbewerb;

14.15 Uhr Springprüfung A; 15.45 Uhr Springprüfung A** mit steigenden Anforderungen; 16.45 Uhr Stilspringprüfung L