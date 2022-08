Eine 35-Jährige ist Opfer von Betrügern geworden. Auf einer Videoplattform klickte die Frau einen Werbefilm für vermeintliche Geldanlagen an, berichtet die Polizei. Sie landete auf einer Internetseite, wo sie aufgefordert wurde, für weitere Informationen persönliche Daten anzugeben. Das tat sie dann auch. Am nächsten Tag erhielt die 35-Jährige einen Anruf. Ein angeblicher Finanzberater gab ihr genaue Instruktionen, was sie tun müsse, damit ihr Geld angelegt werden könne. Beispielsweise sollte sie zwei Konten bei ausländischen Banken beziehungsweise einem Zahlungsdienst eröffnen. Danach erfolgten die vermeintlich ersten Investitionen. Die Frau erhielt Informationen zur „Entwicklung“ ihrer Anlage. Weitere Anweisungen und verschiedene Geldtransfers folgten. Es wurden auch Zahlungen für angebliche Steuern und Versicherungen fällig, bevor ihr der „Kapitalgewinn“ ausgezahlt werden könne. Fast 16.000 Euro investierte die 35-Jährige, dann meldete sich der vermeintliche Finanzberater nicht mehr. Die Frau hat ihr Erspartes an Betrüger verloren. Jetzt ermittelt die Polizei.