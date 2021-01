Eine 45-jährige Frau ist am Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt mit 3,42 Promille kollabiert. Wie sich herausstellte, war die Frau kurz zuvor mit dem Auto zu dem Supermarkt in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg gefahren, teilt die Polizei weiter mit. Sanitäter kümmerten sich um die Ohnmächtige. Als sie zu sich kam, gab sie gegenüber der Polizei an, eine Flasche Wodka im Markt gekauft zu haben. Diese habe sie auf dem Parkplatz getrunken und sei dann noch mal in den Supermarkt gegangen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei allerdings davon aus, dass die Frau bereits betrunken mit dem Auto ankam. Hinweise darauf, dass sie eine Flasche Wodka im Supermarkt kaufte, gebe es nicht. Die 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Autoschlüssel der Frau stellte die Polizei sicher.