Wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Die 33-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße aufgefallen, weil sie stark alkoholisiert „herumstolperte“ und außerdem einen nicht angeleinten Hund bei sich hatte.

Als ein Polizeibeamter, der gerade privat im Markt einkaufte, die Frau ansprach und sich als Polizist auswies, fing die 33-Jährige an, den Mann zu beleidigen und versuchte auch, mit der Faust nach ihm zu schlagen. Der Beamte konnte dem Schlag ausweichen, wurde allerdings an der Hand getroffen. An der Kasse konnte die Frau die Einkäufe nicht bezahlen, da sie kein Geld dabeihatte. Sie wollte ohne zu Zahlen mit der Ware gehen, wurde aber von dem Polizeibeamten daran gehindert. Die randalierende Frau wurde schließlich von einer Streife abgeholt und zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.