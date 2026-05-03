Bei den städtischen Gebäuden hat sich einiges aufgestaut: Insgesamt 328 Millionen Euro muss die Stadt in den nächsten zehn Jahren in die Gebäude stecken.

44 zu 328: So ist das Verhältnis Vergangenheit zu Zukunft. „44 Millionen Euro wurden in den vergangenen zehn Jahren in die städtischen Gebäude investiert“, referierte Baudezernent Manuel Steinbrenner in der jüngsten Bauausschusssitzung. „Und 328 Millionen an Investitionen sind für die nächsten zehn Jahre geplant.“ Diese Zahl mache deutlich, „warum auch uns manchmal schwindelig wird“. Die Summen betreffen allein das Referat Gebäudewirtschaft, verdeutlichte er die prekäre Lage. Für Tiefbau und Grünflächen kommen weitere hinzu.

Jährlich sollten 1,2 Prozent des Wiederbeschaffungswertes für die Instandhaltung von Gebäuden angesetzt werden, laute die Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. „Über Jahrzehnte waren wir deutlich darunter, lagen bei rund 0,6 Prozent“, führte Steinbrenner aus. Seit rund vier Jahren werde die Empfehlung geradeso eingehalten.

Außerdem „sollte alle 40 bis 45 Jahre eine Generalsanierung vorgenommen werden“. Auch bei diesem Wert hinke Kaiserslautern stark hinterher. Deswegen seien Investitionen unvermeidbar. Steinbrenner, seit Juli 2023 im Amt, fügte an, dass er lange nicht in der Verantwortung gestanden habe, „aber darum geht es mir nicht“. Oft seien es äußere Zwänge, wie in der Corona-Zeit der Einbau von Luftfiltern, die Planungen durchkreuzten; es sei auch menschlich, dass durchführbare Aufgaben zuerst angegangen werden und Mammut-Herausforderungen wie eine Rathaussanierung ins Hintertreffen geraten.

Neben den baulichen Erfordernisse zwingen auch die Kita-Bedarfsplanung und der Schulentwicklungsplan die Stadt zu Maßnahmen, sagte Steinbrenner. Neue Förderkulissen – wie das Sondervermögen des Bundes, das Startchancen-Programm des Bundesbildungsministeriums und das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ – böten neue Chancen.

Bei Schulen und Kitas gibt es enormen Investitionsbedarf

Eine Auswahl der wichtigsten Vorhaben im Referat Gebäudewirtschaft skizzierte dessen Leiter Udo Holzmann. Die Förderung fürs 125-Millionen-Projekt Rathaus sei noch unklar; der Investitionsstock des Landes oder das Sondervermögen kämen in Frage. Von den beiden geplanten Feuerwachen, auf die sich der Stadtrat letztlich verständigt hatte, wird jene im Westen zuerst gebaut: 15 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Fast alle weiteren genannten Maßnahmen, deren Baubeginn für 2029 oder 2030 geplant ist, sind im Bildungsbereich. Der Neubau eines „Schulcampus“ als Ersatz für die Beilstein- und Fritz-Walter-Schule, am Standort der Stiftswaldschule, ist mit rund 60 Millionen das zweitteuerste Projekt. Mit 16 Millionen Euro schlägt ein neuer „Bildungscampus Betzenberg“ als Ersatz für die Grundschule und Kita zu Buche.

In der Augustastraße, anstelle des dortigen Jugendhauses, soll ein Neubau einer Kita mit Familienzentrum und gemeinsamer Mensa mit der Paul-Münch-Grundschule entstehen; 15 Millionen Euro sind angesetzt. Die Generalsanierung der BBS II, mit Kosten von insgesamt über 30 Millionen Euro, geht im Juli 2026 in den zweiten und dritten Bauabschnitt. Für die Generalsanierung der übrigen Gebäude im Geranienweg sind 5,2 Millionen Euro veranschlagt.

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Gute Koordination nötig, um Verkehrskollaps zu vermeiden“

Im Vergleich zu den Summen für die Gebäude ist der Tiefbau fast bescheiden. Der Neubau der Jacob-Pfeiffer-Brücke samt Kreisel im Einsiedlerhof verschlingt „nur“ rund 15,5 plus 1,6 Millionen Euro, referierte Referatsleiter Sebastian Staab. „Noch nicht bezifferbar“ seien die Kosten für den Umbau des Kleeblatts Vogelweh. Der Unfallschwerpunkt soll anschließend, ab 2032, angegangen werden.

In der Pariser Straße wird 2027/2028 der Kanal zwischen Bahnheim und Kleeblatt erneuert sowie die Pendlerradroute nach Landstuhl ausgebaut, für 4,2 Millionen Euro. Eine „Sperrpause mit der Bahn“ wird voraussichtlich ab 2029/2023 vereinbart werden müssen, um die marode Überführung der Pariser Straße über die Lautertalbahn, „ungefähr beim Autohaus Rittersbacher“, zu sanieren. „Diese Maßnahmen, alle auf Hauptverkehrsadern, müssen so koordiniert werden, dass kein Verkehrskollaps entsteht“, meinte Staab.

In der Stadtmitte sollen ab dem nächsten Jahr digitale „Mobilitätsmonitore“ über Fahrpläne, Veranstaltungen oder Routen informieren. Erneut gestoppt ist der Fortgang des Bachbahnradwegs, wegen einer neuen Klage.

Mit noch viel weniger Budget kommt das Referat Grünflächen aus. „Wir wollen mindestens einen Schulhof pro Jahr umgestalten“, kündigte Referatsleiter Gerhard Prottung an. Die Schulhöfe der Grundschulen Erfenbach, Morlautern, der Stresemannschule seien noch in diesem Jahr dran. In der Stadtmitte sind Umgestaltungen der Grünflächen inklusive Baumpflanzungen noch im Frühjahr geplant. Kleine nutzbare Grünflächen, sogenannte Piko-Parks, sollen im Grübentälchen und Geranienweg entstehen, sowie ein Spielplatz im Asternweg.