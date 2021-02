Sieben Spiel-Prototypen haben die Teilnehmer von der Technischen Universität (TU) und der Hochschule Kaiserslautern an diesem Wochenende bei dem weltweiten Programmierwettbewerb Global Game Jam entworfen.

Laut Mitorganisator Marc Herrlich vom Lehrstuhl „Serious Games Engineering“ der TU lautete das am Mittwoch bekanntgegebene Motto in diesem Jahr „Lost and Found“ („Verloren und gefunden“). Insgesamt 32 Teilnehmer in sieben Gruppen verfolgten in Kaiserslautern dabei unterschiedliche Ansätze: Beispielsweise sei der Prototyp „Soul Hunter“ entstanden, in dem sich zwei Spieler in einem stetig verändernden Labyrinth wiederfinden müssen. Eine weitere Gruppe reichte unter dem Titel „Unforgotten“ einen Jump-and-Run-Prototypen mit Retrografik ein, bei dem der Spieler einen vorgegebenen Gegenstand suchen muss. Alle Kreationen haben etwa einen Spieleumfang von ein bis zwei Level.

Herrlich lobte die Kreativität und den Fokus aller Teilnehmer – trotz der Widrigkeiten. Man habe im Vorfeld befürchtet, dass das private Umfeld der Teilnehmer einen zu großen Ablenkungsfaktor darstellen könne. Doch das habe sich nicht bestätigt. Herrlich hofft, im nächsten Jahr die Teilnehmer wieder vor Ort begrüßen zu können. Pandemiebedingt wurde der Wettbewerb, an dem der Standort Kaiserslautern das zweite Jahr in Folge teilnahm, ins Internet verlagert.

Nach 48 Stunden Bearbeitungszeit stellten die Teilnehmer in einer abschließenden Videokonferenz ihre Ergebnisse vor. Auf www.globalgamejam.org können alle westpfälzischen Prototypen unter der Standortrubrik Kaiserslautern kostenlos getestet werden.