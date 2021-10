Zwölf Seiten umfasst der Fragebogen zum Thema „Sicherheit in Kaiserslautern“, den ab Mitte der Woche insgesamt 3100 Bürger mit einem Schreiben in ihrem Briefkasten finden werden. Sie wurden zufällig aus allen Einwohnern der Stadt ausgewählt, um ihre Meinung zu den Themen Sauberkeit und Sicherheit in Kaiserslautern zu erfahren, so die Verwaltung.

Die Umfrage wird von Wissenschaftlern sowie Studierenden im Rahmen eines gemeinsamen Projektes im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern unter der Leitung von Tanja Dannwolf durchgeführt. Angeregt wurde sie von der Initiative Sicheres Kaiserslautern (SiKa), deren Vorsitzende Bürgermeisterin Beate Kimmel und Polizeipräsident Michael Denne sind. „Alle Angaben werden anonym und streng vertraulich behandelt“, weist Projektleiterin Dannwolf auf den Datenschutz hin. Sie bittet um breite Unterstützung für die Umfrage, denn jeder Teilnehmer trage mit zum Erfolg des Projektes bei. Die Beantwortung des Papierfragebogens dauere etwa 20 Minuten. Er kann anschließend mit einem beiliegenden Rückumschlag kostenfrei an die TU geschickt werden.

Ergebnisse werden im Frühjahr 2022 erwartet

Abgefragt wird beispielsweise das Empfinden von Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt, die das Zentrum mit den Einkaufsstraßen, der Mall, dem Rathaus und der Altstadt umfasst. Aber auch die Eindrücke im Wohngebiet, das als Radius von ungefähr zehn Gehminuten zum eigenen Zuhause definiert ist, werden thematisiert. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse könne man dann gemeinsam mit Polizei und Ordnungsbehörde „zielorientierte Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Mitbürger treffen“. Mit den Ergebnissen der Studie, die auf der Webseite des Fachbereichs Sozialwissenschaften veröffentlicht werden, ist im Frühjahr nächsten Jahres zu rechnen.