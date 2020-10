Die Polizei hat einen 31-Jährigen in Gewahrsam genommen, weil er am Sonntagmorgen einen Platzverweis für den Bereich des Stiftsplatzes nicht befolgte. Gegen 6 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass dort mehrere Personen herumschreien und randalieren würden. Vor Ort konnte nur ein stark alkoholisierter Mann ausgemacht werden, der vorgab auf dem Nachhauseweg zu sein. Der 27-jährige Mann wurde einer Personenkontrolle unterzogen und ihm wurde ein Taxi angehalten, was ihn nach Hause bringen sollte. Doch während der Kontrolle des 27-Jährigen störte ein 31-Jähriger die Polizisten immer wieder massiv. Der Mann bekam einen Platzverweis, dem er auch nach mehrmaligen Aufforderungen nicht nachkam. Der augenscheinlich ebenfalls stark alkoholisierte Mann verhielt sich sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

Den Sonntag verbrachte der Störer in einer Polizeizelle.