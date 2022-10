Preise deckeln. Übergewinne besteuern. Menschen entlasten: Das forderten rund 30 Menschen am Samstag vor der Stiftskirche. Unter dem Motto „Mit Energie aus der Krise“ – eingeladen zu der Kundgebung hatte das Sozialforum Kaiserslautern – ging es ab 11 Uhr durch die Straßen: mit wehenden Fahnen und Bannern der Gewerkschaft Verdi, der Partei „Die Linke“ sowie einigen sozio-kulturellen Vereinen und Initiativen der Stadt. „Die Themen, die wir heute auf die Straße bringen, sind zu wichtig, um uns von ein bisschen Nieselregen aufhalten zu lassen“, kündigte Verdi-Gewerkschaftssekretär und Anmelder der Demonstration, Dave Koch, an.

Die Themen im Fokus der Teilnehmer waren hochbrisant: Steigende Inflation, höhere Lebensmittelpreise, verdoppelte Energiepreise, Gasabschlagszahlungen. Kritisiert wurde vor allem die „scheiternde Bundesregierung“. Von der 300-Euro-Energiepauschale, „die Rentner und Studenten erst nach Protest bekommen“ hätten, über das Neun-Euro-Ticket für drei Monate – „und was ist jetzt?“ – bis hin zur geplanten Gasumlage, die dann aber doch nicht kommt. „Wir sind heute hier, weil 13 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen sind. Weil über eine Million Menschen bereits auf die Tafel angewiesen sind. Weil es über 200 Milliardäre in Deutschland gibt. Und weil wir uns das nicht mehr bieten lassen“, rief Koch ins Mikrofon.

Viele Themen, viel Unmut bei den Demonstranten und viele Forderungen an die Politik: Der Grundbedarf muss bezahlbar bleiben. Strom- und Gassperren sollen verboten werden. Und die Übergewinne der Konzerne und reichen Erben sollen besteuert werden – „Herr Scholz, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“, mahnte Koch in Richtung des Bundeskanzlers.