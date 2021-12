Am Donnerstag, 30. Dezember, werden im Impfzentrum Kaiserslautern erneut anmeldefreie Impfungen von 15 bis 19 Uhr angeboten. Alle Personen, die sich über das Land für einen Impftermin oder Boostertermin registriert haben, konnten in den vergangen Wochen mit einem Termin bedient werden, sodass die komplette Warteliste abgearbeitet ist. Aus diesem Grund könne in diesem Jahr nochmals für Kurzentschlossene ein anmeldefreies Impfen oder Boostern anbieten, teilten Landrat Ralf Leßmeister und Oberbürgermeister Klaus Weichel mit.

Dies gelte ebenfalls für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Bei Kindern und Jugendlichen sei es erforderlich, dass eine Person, die nachweislich sorgeberechtigt ist, persönlich mit anwesend sein muss. Das Alter des Kindes oder Jugendlichen müsse durch Gesundheitskarte, Schülerausweis oder Personalausweis nachgewiesen werden. Im Impfzentrum erfolge eine individuelle Aufklärung durch einen Arzt, anschließend müssen das Kind oder der Jugendliche sowie der Sorgeberechtigte durch Unterschrift der Impfung zustimmen.

Zur Verfügung stehe das Vakzin von Biontech für Personen unter 30 Jahren und Moderna für Personen über 30 Jahren.