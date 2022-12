Ein 29-Jähriger hat 45.000 Euro in eine vermeintlich lukrative Geldanlage investiert. Allerdings ist er dabei laut Polizei auf Betrüger hereingefallen.

Der Mann habe im Internet eine Frau kennengelernt, mit der er sich zunächst unverfänglich unterhalte habe. Dann habe die Unbekannte dem 29-Jährigen von aussichtsreichen Investitionen berichtet. Laut Polizei stellte sie den Kontakt zu ihrem angeblichen Onkel her, der sich mit dem Geld ein Restaurant aufgebaut habe. Die Betrüger gewannen so das Vertrauen des Mannes, der zunächst 10.000 Euro „investierte“, nach angeblichen Erfolgen weitere 35.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, sollte er die Gewinne auf einer Internetseite abrufen können. Erst als sich der 29-Jährige Geld auszahlen lassen wollte und hierfür eine Versicherungsgebühr verlangt wurde, kamen dem Mann Zweifel. Er wandte sich an die Polizei, und der Betrug flog auf.