Die Polizei verdächtigt drei junge Männer, in der Nacht zum Mittwoch im Stadtpark einen 29-Jährigen überfallen zu haben. Die mutmaßlichen Täter wurden noch in der Nacht festgenommen.

Kurz vor 1 Uhr, so die Polizei, sprachen die Verdächtigen im Alter von 15, 16 und 22 Jahren den 29-Jährigen an. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bedrohten sie den Mann mit einem Messer und einem Hammer und forderten die Herausgabe seines Bargeldes und seines Mobiltelefons. Als sich der Mann weigerte, ließen die Verdächtigen laut Polizei von ihm ab und gingen weg. Verletzt wurde der 29-Jährige nicht. Er alarmierte die Polizei, die das Trio in der Staubörnchenstraße vorübergehend festnehmen konnte. Dort hatten sich die jungen Männer hinter Mülltonnen versteckt. Die mutmaßlichen Tatwaffen stellten die Beamten sicher. Gegen das Trio wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung eingeleitet.