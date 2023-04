Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einer Strafrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern hatte sich am Dienstag ein 28-jähriger Metallbauer zu verantworten. Ihm legte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gewerbsmäßigen Diebstahl in zwei Fällen, sowie unerlaubten Betäubungsmittelbesitz in zwei weiteren Fällen zur Last.

Zusammen mit einem Mittäter, soll der 28-Jährige an verschiedenen Tagen im November 2019 aus zwei Supermärkten in Kaiserslautern fünf beziehungsweise sechs Flaschen Whisky