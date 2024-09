Die Polizei ermittelt gegen eine 28 Jahre alte Frau aus dem Donnersbergkreis, die am Dienstag auf dem Kaiserslauterer Bahnhofsvorplatz aufgrund ihres aggressiven Verhaltens aufgefallen war. Zeugen hatten der Polizei gegen 16.45 Uhr einen Streit zweier Personen gemeldet. Die Frau habe dabei ihrem männlichen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und ihn mehrfach beleidigt. Nachdem die hinzugerufenen Beamten die Streithähne getrennt hatten und befragen wollten, beleidigte die Frau den Mann weiter. Plötzlich richtete sich die Wut der 28-Jährigen gegen die Polizisten. Da sie auch unbeteiligte Passanten belästigte und dem erteilten Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Doch auch bei der Festnahme leistete sie Widerstand und schlug wild um sich. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Frau konnte ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen. Gegen sie wird wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.