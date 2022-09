270.000 Euro aus dem Schulbauprogramm des Landesbildungsministeriums gehen an Schulen in Weilerbach und Bruchmühlbach-Miesau. Dies teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner mit. Für Brandschutzmaßnahmen in und am Gebäude der Realschule Plus „Adam-Müller-Schule“ in Bruchmühlbach-Miesau könne der Schulträger mit einem Landeszuschuss von 200.000 Euro rechnen. Ebenfalls bedacht werde die Grundschule Weilerbach für den Umbau und die Erweiterung des Schulgebäudes mit 70.000 Euro. „Ich freue mich, dass unsere Schulen unmittelbar von den Landeszuschüssen profitieren. Damit stärken wir unsere Schullandschaft vor Ort, modernisieren sie und verbessern die Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen. Das kommt unseren Schülerinnen und Schülern ebenso wie unseren Lehrkräften sowie der gesamten Schulfamilie zugute“, meint Schäffner.