396.027,27 Euro – welch ein Spendenergebnis! Dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ist bei der 27. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ der höchste Betrag seit Bestehen der Spendensammlung zusammengekommen.

Ein Grund zur Freude für die Träger der Altenhilfe, RHEINPFALZ, Marienkirche und Apostelkirche, für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und für die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle. Und ein Grund, allen Danke zu sagen, die ihren Beitrag geleistet haben, damit die Altenhilfe in diesem Jahr wieder Gutes für bedürftige, alte und einsame Menschen tun kann.

„Das ist ein tolles Ergebnis, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Werner Stumpf, der Vorsitzende des Vereins „alt – arm – allein“ zum Ende der Spendenaktion. In diesem Jahr war die Zeit zu spenden etwas kürzer als in manch anderen Jahren. Denn der Totensonntag, an dem die Aktion traditionell eröffnet wird, fiel in diesem Jahr auf den 26. November. Bis zum Ende der Aktion Mitte Januar blieb also eine Woche weniger Zeit. Dennoch liegt das Ergebnis knapp über dem bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2020/21. 4078 einzelne Spenden sind auf den Konten der Altenhilfe eingeangen. Es waren zwar einige Spender weniger als in den Vorjahren, allerdings waren drei besonders hohe Summen darunter. Von der Pro Alpha GmbH gab es einmal mehr 10.000 Euro für „alt – arm – allein“. Zwei Privatleute, die anonym bleiben wollen, beteiligten sich mit 5000 und 10.000 Euro. Die Altenhilfe freut sich aber über jede einzelne Spende, ganz gleich ob es sich um Centbeträge oder hunderte Euro handelt.

„Die Arbeit von alt-arm-allein findet breite Anerkennung und Unterstützung, auch wenn sie unterjährig für die Öffentlichkeit im Grunde unsichtbar bleibt“, sagt Werner Stumpf. Diese Akzeptanz sei unverzichtbar, die hohe Dankbarkeit der Hilfeempfänger ein zusätzlicher riesiger Motivator für die ehrenamtlich Engagierten.

Nur durch Ihre Unterstützung, liebe Leserinnen und Leser, kann „alt – arm – allein“ die dringend benötigte unbürokratische Hilfe für alleinstehende alten Menschen leisten. Ihre Spenden sind Ansporn und Auftrag zugleich, diese wichtige Arbeit wieterzuführen und gewissenhaft mit dem Geld umzugehen, das Sie uns anvertraut haben. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich!