Ein Handgemenge mit mehreren Beteiligten ist der Polizei in der Nacht zu Dienstag aus der Marktstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 1.15 Uhr mit, dass sich in der Fußgängerzone drei Personen prügeln würden. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, stießen die Beamten zunächst auf einen sturzbetrunkenen jungen Mann, der an Arm und Hand blutete, so die Polizei im Pressebericht zum Einsatz. Der Rettungsdienst wurde verständigt und nahm den 27-Jährigen zur weiteren Versorgung mit ins Krankenhaus.

Im Klinikum fiel der Mann anschließend unangenehm auf, weil er randalierte und mutwillig sein Blut verspritzte. Er wurde deshalb von der Streife überwacht, bis seine Wunden versorgt waren. Dem Polizeigewahrsam entging der 27-Jährige nur, weil seine Mutter ihn schließlich im Krankenhaus abholte und den Beamten zusicherte, ihren Sohn unter Kontrolle zu bringen. Zum „Abschied“ beleidigte er noch die Polizeibeamten.

Die Ermittlungen zur ursprünglich gemeldeten Auseinandersetzung in der Innenstadt ergaben, dass der 27-Jährige nach einem Streit mit seiner Freundin zwei Scheiben eingeschlagen und sich vermutlich dabei die blutenden Verletzungen zugezogen hatte. Dann geriet er noch mit einem Bekannten in Streit und schlug auch auf diesen ein. Ein weiterer Bekannter stand dabei, griff aber offenbar nicht ein. Nach Angaben der Polizei kommen auf den Mann nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung zu.