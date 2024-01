Mit einem Freispruch und der Anordnung seiner Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus endete der Prozess gegen einen 27-jährigen Angeklagten vor dem Kaiserslauterer Schwurgericht. Dem Mann waren von der Staatsanwaltschaft unter anderem Diebstahl und versuchter Diebstahl in mehreren Fällen, teilweise gewerbsmäßig und mit Waffen begangen, sowie räuberischer Diebstahl und vorsätzliche Körperverletzung zur Last gelegt worden.

Das Gericht stellte in der Verhandlung am Freitagvormittag aufgrund der Beweisaufnahme fest, dass der Angeklagte die Taten im Zeitraum vom 14. Februar bis zum 14. Juli 2023 in verschiedenen Parkhäusern und Straßen in Kaiserslautern begangen hatte. So stahl er teils höherwertige teils geringwertige Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen – oder versuchte es zumindest. In einem Fall habe er, ohne Inhaber einer Fahrerlaubnis zu sein, sich in ein fremdes, hochwertiges Fahrzeuge gesetzt und sei in einem Parkhaus damit herumgefahren. Dabei sei er ständig irgendwo angeeckt. Schließlich habe er das Auto dann abgestellt und sei geflüchtet.

Ein besonders gravierender Fall habe sich im Stadtteil Einsiedlerhof ereignet. Dort habe der Eigentümer eines teuren Geländewagens bemerkt, wie sich der Angeklagte mit seinem Fahrzeug davon machen wollte. Dies habe er versucht zu verhindern. Als es ihm gelungen sei, die hintere Fahrzeugtür zu öffnen, und er im Begriff gewesen sei einzusteigen, habe der Angeklagte kräftig beschleunigt. Daraufhin sei der Eigentümer des Fahrzeuges hinausgeschleudert worden, zu Fall gekommen und habe sich dabei eine schmerzhafte Schulterverletzung zugezogen. Wenige 100 Meter weiter sei der Angeklagte gegen eine Laterne gefahren und dann zu Fuß geflüchtet. An dem Fahrzeug sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Unberechenbar, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt

Der Angeklagte könne aber wegen der von ihm begangenen rechtswidrigen Taten nicht bestraft werden, weil er schuldunfähig sei, führte der Schwurgerichtsvorsitzende in seiner mündlichen Urteilsbegründung am Freitag aus. Der 27-Jährige leide unter paranoider Schizophrenie, die seine Unrechtseinsichtsfähigkeit aufgehoben habe. Der Vorsitzende hob dabei auf die Beobachtungen von Zeugen ab, die bekundet hatten, der Angeklagte habe trotz von ihm bemerkter Entdeckung von Taten unverdrossen weiter versucht, fremde Autos zu durchsuchen.

Das Gericht schloss sich bei seiner Bewertung der Schuldfrage der Empfehlung des psychiatrischen Sachverständigen an. Im Einklang mit dessen Ausführungen stellte das Gericht andererseits fest, dass die Gefahr bestehe, dass der Angeklagte auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten begehen werde. Vor allem wenn er sich, wie in dem Fall des Autodiebstahls im Stadtteil Einsiedlerhof geschehen, in die Enge getrieben fühle. In solchen Fällen reagiere er unberechenbar. Deshalb bedürfe es seiner Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Urteil entsprach den Anträgen von Staatsanwältin und Verteidiger. Es wurde sofort rechtskräftig.