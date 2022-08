Weil ein 26-Jähriger eine junge Frau in der Zollamtstraße mit dem Baseballschläger bedrohte, riefen am Dienstagmittag gleich mehrere Personen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der Mann aggressiv und schrie herum. Er wurde schließlich gefesselt und zu Boden gebracht. Laut Zeugenaussagen hatte der 26-Jährige die junge Frau mit dem Baseballschläger sogar geschlagen, so die Polizei. Ein anderer Mann sei dazwischen gegangen und habe ihm den Schläger entrissen. Die Frau sei geflüchtet. Weil sich der 26-Jährige während der Zeugenaussage immer aggressiver verhielt, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ihn schließlich ein Angehöriger abholte. Für die Zollamtstraße wurde ihm ein Platzverweis erteilt.