Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat am Mittwochabend den Verkehr auf der A6 überwacht. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht – wie die Polizei mitteilte. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde in Höhe Kaiserslautern/Ost mit hoher Geschwindigkeit von einem BMW überholt. Der Fahrer fuhr mit unvermindertem Tempo im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen von 100 und 130 Stundenkilometern weiter in Richtung Saarbrücken. Die fünf durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen ergaben Werte zwischen 164 und 188 Stundenkilometern. Der 26-jährige Fahrer wurde gestoppt und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 825 Euro konnte der junge Mann seine Fahrt mit deutlich verminderter Geschwindigkeit fortsetzen.