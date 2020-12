Satirefreunde und Weihnachtsmänner aufgepasst! Seit einem Vierteljahrhundert veröffentlicht der Kaiserslauterer Autor und Journalist Andreas Fillibeck nun schon seine Weihnachtssatiren exklusiv in der RHEINPFALZ. In dieser 25. Ausgabe nun mutiert der gute, alte Rotrock zu einem wahren Selbstoptimierer. So wie mancher Zeitgenosse auch...

„Du, der hat doch einen an der Waffel!“, raunte der freche Zwerg Loki Knecht Ruprecht zu, als der Weihnachtsmann in knallroter Function-Wear an ihnen vorbeijoggte. „Noch 100 Kilokalorien und sie haben das Tagesziel erreicht“, quäkte die sonore Stimme aus der Smartwatch des alten Rotrocks. Und kurz darauf: „Achtung Zuckerspiegel fällt unter 90.“ Prustend blieb der Weihnachtsmann stehen und schob sich einen Energieriegel in den Mund. „Mist, der Fruchtzucker aus dem Riegel passt jetzt ja gar nicht zu meiner Hautdiät“, dachte er. Und weiter: „Gar nicht so einfach, diese Selbstoptimiererei. Na, gleich geh’ ich ja in die Ayurveda-Meditation, da gleicht sich das wieder aus.“

D erweil war es Abend geworden, und die 24 Verpackungszwerge feierten eine Party. Denn der Weihnachtsmann hatte ihnen den gesamten Inhalt seines Kühlschranks mit den Worten überlassen: „Ihr könnt den ganzen Mist haben, sowas ess’ ich nicht mehr.“ Jetzt gab es etliche Schüsseln voll Wurstsalat mit jeder Menge Mayonnaise und eine riesige Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Dazu Cola, Spezi, Wein, Bier und Red Bull in rauen Mengen. „Wenn der so weiter macht, drucken sie ihn irgendwann auf der Titelseite der Vogue ab“, sagte Zwerg Loki zu seinen Kumpanen und strich sich über seinen prall gefüllten Bauch.

V erdammt!“, rief der Weihnachtsmann, als einer der Chia-Samen aus dem abendlichen Müsli knackend die Plombe aus seinem Backenzahn sprengte. „Das wär’ mir mit dem Wurstsalat nicht passiert“, schoss es ihm durch den Kopf. Doch mit einer Drei-Minuten-Meditation bekam er sich wieder in den Griff. „Solche Kleinigkeiten dürfen mich nicht ’rausbringen“, dachte er und trat vor den Spiegel. Er hatte schon vorneweg 15 Kilo abgenommen, seine Pausbäckchen waren fast verschwunden, und der vormals stattliche Bauch war mindestens um die Hälfte geschrumpft. „Jetzt noch in den Zumba-Kurs und danach eine Stunde kontemplatives Bonsaibäumchenbeschneiden, dann bin ich völlig bei mir“, meinte er zu sich selbst und zupfte sich ein überlanges Haar aus der Braue. Das lästerliche Fluchen aus dem Hintergrund überhörte er dabei geflissentlich. Denn das war nur der missmutige Ruprecht, der den Schlitten dieses Jahr alleine mit den Geschenkebergen beladen musste. Jetzt ging es mal nur um ihn, und die leidige Geschenkeverteilerei war ihm eh’ schon lange zur lästigen Routine geworden.

W illst du nicht mal anfassen?“, raunzte ihn Knecht Ruprecht von hinten an. „Nein! Das hab’ ich lang genug gemacht. Jetzt heißt’s erstmal Weihnachtsmann First! Und ärger’ mich bloß nicht! Das bringt meine Work-Life-Balance völlig durcheinander.“ Erhobenen Hauptes wollte er in Richtung himmlisches Wellnesscenter abmarschieren, knallte aber mit dem Knie voll gegen den Schlitten. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hüpfte er auf einem Bein herum und knurrte: „Selbstoptimierung ist nichts für Weicheier!“