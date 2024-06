Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) sind am späten Montagabend auf dem Guimaraes-Platz von einem Mann angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die KVD-Mitarbeiter gegen 23 Uhr wegen einer Ruhestörung auf dem Bahnhofsvorplatz im Einsatz und hatten es mit einer 34-jährigen Frau zu tun, die an diesem Tag schon zum wiederholten Mal auffiel. Weil die Randaliererin gegen den erteilten Platzverweis verstieß, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Während die Einsatzkräfte mit der Frau sprachen, tauchte ein 25-Jähriger Mann auf und versuchte, die Maßnahmen zu stören. Er baute sich vor den KVD-Mitarbeitern auf, stieß einem von ihnen mehrmals gegen die Brust und schrie lautstark herum. Der betrunkene Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und von den hinzugerufenen Polizisten in Gewahrsam genommen. Er musste mit zur Dienststelle und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Laut Atemschnelltest hatte der 25-Jährige einen Pegel von 2,64 Promille. Da er sich beruhigte und kooperativ verhielt, durfte er nach Abschluss der Maßnahmen die Polizeiwache verlassen. Seine Freundin hingegen blieb bis zum nächsten Morgen in einer Zelle.